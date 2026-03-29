Simenon dramma psicologico con vista sull’Île

Una scena si apre sulla punta dell’Île Saint-Louis, con una vista che si estende verso la cattedrale di Notre-Dame e lungo la Senna. Da questa posizione si può ammirare una delle due rive del fiume, come se si fosse a bordo di una nave. La scena è ambientata in un contesto che richiama un dramma psicologico, con dettagli che sottolineano il paesaggio urbano e il suo rapporto con l’intreccio narrativo.

Scrittori belgi Sophie, paracadutista, ospita a casa sua la nonna. Inedito in Italia, «La vecchia» (Adelphi) è un romanzo del 1959 dominato dalle conversazioni: con l’eco lontana dell’autobiografia di Simenon Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Dalla punta dell’Île Saint-Louis che guarda alle spalle la cattedrale di Notre-Dame, come dalla prua di una nave sulla Senna, si può ammirare a piacimento una delle due rive di Parigi, oppure l’Île de la Cité, sorella maggiore più vivace e meno snob. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Un immenso grazie agli organizzatori, agli intervenuti e al pubblico, accorso numeroso per la MARATONA SIMENON lo scorso weekend a Bologna! Un momento straordinario di condivisione attorno all’opera di Simenon! @CircoloLettori x @adelphiedizio x.com