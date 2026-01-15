Breve storia di una famiglia | un teso dramma psicologico – Recensione
All’inizio del film il giovane Yan Shuo si solleva ripetutamente su una barra per trazioni nel cortile della scuola, quando improvvisamente un pallone da basket lo colpisce alla testa, facendolo cadere a terra e provocandogli un infortunio a una gamba. Il responsabile è Tu Wei, figlio unico di una famiglia della media borghesia cinese. Per scusarsi, Wei lo invita a casa sua per giocare ai videogiochi e fermarsi a cena. Un gesto apparentemente innocente che finirà per innescare una catena di eventi dai contorni sempre più ambigui e perturbanti. In Breve storia di una famiglia Shuo diventa presto una presenza costante tra quelle mura domestiche, anche a causa della difficile situazione vissuta con il padre, rimasto vedovo e schiavo dell’alcool. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
