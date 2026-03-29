Serena Grandi tensioni con Corinne Clery | Accuse infondate L’appello di Venier

Durante un intervento televisivo, l’attrice ha dichiarato che le accuse rivolte dall’altra protagonista sono prive di fondamento, riferendosi a una disputa legale che riguarda il figlio di quest’ultima. La questione riguarda questioni economiche e ha portato a tensioni tra le due attrici. La conduttrice ha preso posizione pubblicamente, offrendo supporto all’attrice coinvolta.

(Adnkronos) – "Le sue accuse sono infondate". Così Serena Grandi ospite oggi a Domenica In si è espressa sui rapporti con Corinne Clery, complice una vicenda legale che coinvolge il figlio dell'attrice francese per questioni economiche. Grandi ha chiarito la sua posizione, spiegando di essere stata indicata come testimone dal figlio di Clery: "Io con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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