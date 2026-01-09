Corinne Clery ha condiviso in un’intervista a Storie al Bivio alcuni aspetti della sua vita personale. Ha parlato del rapporto con il figlio Alex, che considera ormai irrecuperabile, e del desiderio di matrimonio con l’imprenditore Claudio Gentili. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulle sfide familiari e i progetti futuri, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Corinne Clery si è raccontata a Storie al Bivio, dove ha parlato del suo difficile rapporto con il figlio Alex, che ormai pensa sia irrecuperabile, ma anche del legame con l'imprenditore Claudio Gentili che vorrebbe sposare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: ?Corinne Clery: «Sono rinata grazie a Claudio, ora penso al matrimonio. Mio figlio? Mi ha fatto violenza psicologica per anni, ma non mi ha mai picchiato»

Leggi anche: Corinne Clery: “Mio figlio mi ha denunciata, da lui ho subito violenze psicologiche. Non mi sento più una mamma”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fabio Testi: «Per Ursula Andress affittai un aereo da 1 milione di lire. Fenech? Dissero che il figlio era mio. Oggi ho una fidanzata di...; Timothée Chalamet e Kylie Jenner, regna l'amore: «Non ce l'avrei mai fatta senza di te». La dedica a sorpresa ai Critics Choice Awards; Roberryc e Niky Savage si sono lasciati. La Tiktoker sui social: «Ho scoperto che aveva un'amante».

Corinne Clery: “Penso al matrimonio. Il rapporto con mio figlio è perso, ma non è mai stato violento con me” - Corinne Clery si è raccontata a Storie al Bivio, dove ha parlato del suo difficile rapporto con il figlio Alex, che ormai pensa sia irrecuperabile, ma ... fanpage.it