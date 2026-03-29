Seoul | il furgone del caffè di Namgoong Min sorprende NCT DREAM

A Seoul, al KSPO Dome, il 29 marzo 2026, durante un concerto di NCT DREAM, un furgone di caffè con il nome di Namgoong Min è entrato nella scena, attirando l’attenzione dei presenti. Il veicolo si è posizionato vicino al palco, suscitando sorpresa tra i fan e i partecipanti all’evento. La presenza del furgone è stata documentata da diverse fonti presenti all’interno dell’area.

La scena si svolge a Seoul, al KSPO Dome, dove il 29 marzo 2026 l’atmosfera del concerto di NCT DREAM è stata illuminata da un gesto inaspettato. Jaemin ha ringraziato pubblicamente Namgoong Min per aver inviato un furgone del caffè sul luogo dell’evento. Si tratta di un atto di solidarietà tra due figure che condividono un’incredibile somiglianza fisica. L’interazione nasce da una vicinanza recente: i due hanno partecipato insieme al programma YouTube SELF-ON KODE. Durante quell’appuntamento, l’attore ha accennato a una possibile collaborazione futura in un film o una serie TV. Ora, la realtà supera le aspettative con questo regalo simbolico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Seoul: il furgone del caffè di Namgoong Min sorprende NCT DREAM Articoli correlati Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Henry sorprende Maxi, Yvonne vuol comprare il Caffè Liebling Leggi anche: Impresa Bergamelli acquisisce la cava NCT di Treviglio