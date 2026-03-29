A Cisterna è stato installato un nuovo semaforo dotato di sistema automatico di rilevamento delle infrazioni, approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’impianto è stato progettato per migliorare la sicurezza stradale all’incrocio, riducendo il rischio di incidenti. La tecnologia consente di monitorare e registrare le violazioni del codice della strada senza intervento umano.

Si trova tra la Provinciale e via Toti: priorità alla sicurezza stradale e dei pedoni. Ecco quando scatta la multa Un impianto semaforico tecnologicamente avanzato, approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con l'obiettivo i ridurre il tasso di incidentalità. E' stato installato sul territorio di Cisterna, all'incrocio tra via Provinciale per Latina e via Enrico Toti, uno degli snodi più trafficati e sensibili del territorio a poca distanza da una scuola dell'infanzia e da una scuola primaria. La priorità dunque è garantire la sicurezza stradale e la tutela dei pedoni, con particolare attenzione alla protezione dei bambini nel percorso casa- scuola. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Semaforo con rilevamento automatico delle infrazioni all'incrocio a Cisterna

Articoli correlati

Leggi anche: L'uomo che passa 11 volte col semaforo rosso allo stesso incrocio ha un'auto con targa polacca

Contenuti e approfondimenti su Semaforo con rilevamento automatico...

Temi più discussi: Semaforo con rilevamento automatico delle infrazioni all'incrocio a Cisterna; CISTERNA | Multe al semaforo di via Toti, il Comune chiarisce come funziona il sistema; Semaforo con rilevamento automatico delle infrazioni all' incrocio a Cisterna; Cisterna, semaforo con telecamere in via Toti: multe solo col rosso, priorità sicurezza.

Semaforo con rilevamento automatico delle infrazioni all'incrocio a CisternaSi trova tra la Provinciale e via Toti: priorità alla sicurezza stradale e dei pedoni. Ecco quando scatta la multa ... latinatoday.it

Semaforo con luce bianca: cos’è, come funziona e perché potrebbe cambiare il traffico urbanoLa mobilità intelligente introduce una possibile quarta luce ai semafori: il bianco. Un sistema pensato per convivere con auto autonome e traffico connesso, capace di ridurre code, emissioni e tempi d ... automoto.it

Semaforo, sta per arrivare il quarto colore: il Bianco. Ecco a cosa serve ...Continua - facebook.com facebook

#PLInforma #ViabilitàCarpi #Accadeora Il semaforo è regolarmente in funzione x.com