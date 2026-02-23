L' uomo che passa 11 volte col semaforo rosso allo stesso incrocio ha un' auto con targa polacca

Un uomo con targa polacca ha accumulato 11 infrazioni passando col semaforo rosso nello stesso incrocio, causando preoccupazione tra i residenti. La sua abitudine ha portato a una multa di 1.480 euro, per evitare il fermo amministrativo dell’auto. Le forze dell’ordine hanno monitorato le sue mosse per settimane prima di intervenire. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli automobilisti locali, che segnalano comportamenti rischiosi. La sua scelta di continuare a passare col rosso ha generato una discussione sulla sicurezza stradale.

Così una pattuglia della polizia locale lo ha fermato. E lui ha pagato 1.480 euro per evitare il fermo amministrativo del veicolo Negli ultimi mesi era passato 11 volte col semaforo rosso all'incrocio. E ora ha pagato 1.480 euro per evitare il fermo amministrativo del veicolo. È successo nei giorni scorsi a Rho, comune dell'hinterland nord-ovest di Milano. Protagonista un cittadino polacco di 25 anni, intercettato dalla polizia locale. Tutto è iniziato nei mesi scorsi, quando gli agenti del comando "Savarino" hanno notato che un'automobile con targa polacca continuava a bruciare un semaforo rosso presente in città.

Rione Alto, fermata dai vigili con targa polacca chiama il marito che arriva col coltello e li assaleA Rione Alto, due agenti della polizia locale sono stati aggrediti con un coltello da un uomo che aveva chiamato il marito, il quale si è presentato sul posto e li ha attaccati.

