Domani, a Verissimo, sarà ospite Selvaggia Lucarelli, nota opinionista televisiva. La sua carriera si è sviluppata tra Rai e Mediaset, entrando successivamente nei programmi di diverse reti italiane. È riconosciuta come una delle figure più presenti e discusse nel panorama televisivo italiano.

Dalla Rai a Mediaset, fino ad entrare nei salotti delle tante reti televisive rilevanti in Italia, è lei la regina delle opinioniste. Che divida o piaccia, Selvaggia Lucarelli sa argomentare in modo sincero e diretto, senza peli sulla lingua. Ogni confronto con lei diventa vivace perchè è sagace, dotata di vivido intelletto che smuove le conversazioni ed anche lo share. Scrittrice e giornalista, negli anni ha saputo ritagliarsi un suo spazio ben definito nel mondo della tv, arrivando a costruire una carriera ormai consolidata e ricca di esperienze. Abituata a destreggiarsi su temi di politica, inchiesta, cultura e società, Lucarelli è la penna o la parola che spettina senza lasciarsi intimidire. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Selvaggia Lucarelli, la regina delle opinioniste tv domani ospite a Verissimo

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