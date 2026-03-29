Scuola finisce nella lista degli Istituti che non hanno celebrato il Giorno del Ricordo La prof | Le scuole non sono un tribunale politico

Una scuola di Catania non ha celebrato il Giorno del Ricordo, attirando l’attenzione di alcuni esponenti politici. La docente Maria Laura Paxia ha pubblicato un video in cui commenta la vicenda, sottolineando che le scuole non sono un tribunale politico. La discussione riguarda l’autonomia delle istituzioni scolastiche e il loro rapporto con le decisioni riguardanti eventi commemorativi.

“ Una scuola di Catania è finita sotto accusa politica e il motivo è surreale ”. Inizia così il reel pubblicato dalla docente Maria Laura Paxia, che interviene su una vicenda che intreccia scuola e politica, sollevando interrogativi sul ruolo e sull’autonomia delle istituzioni scolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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