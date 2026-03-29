Scoperto come memorizzare dati massicci usando la luce in 3D

Un gruppo di scienziati ha messo a punto un nuovo sistema per conservare e riprendere grandi quantità di dati sfruttando la luce in tre dimensioni. La tecnica utilizza le tre principali caratteristiche della luce, ovvero ampiezza, fase e polarizzazione, per creare un metodo di archiviazione più efficiente e capiente.

Un team di ricercatori ha sviluppato un innovativo metodo per archiviare e recuperare informazioni in tre dimensioni utilizzando tutte e tre le proprietà chiave della luce: ampiezza, fase e polarizzazione. Questo approccio promette di aumentare drasticamente la capacità di memorizzazione, offrendo una possibile soluzione alla crescente richiesta globale di spazio per i dati. I sistemi tradizionali salvano i dati su superfici piane, come dischi rigidi o ottici. L’archiviazione olografica, invece, sfrutta l’intero volume di un materiale sensibile alla luce laser. Ciò consente di creare più schemi di luce sovrapposti nello stesso spazio, aumentando la densità dei dati e velocizzando il trasferimento delle informazioni. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Scoperto come memorizzare dati massicci usando la luce in 3D Articoli correlati Trasformare i rifiuti di plastica in aceto usando la luce del sole: cosa hanno scoperto gli scienziatiUn nuovo studio dell Università di Waterloo mostra come la luce solare possa trasformare diversi rifiuti di plastica in aceto attraverso un processo... Minorenni producono tirapugni a scuola usando una stampante 3D: l’intervento dei carabinieri nella provincia di BolzanoSecondo Alto Adige, due minorenni producevano armi a scuola con una stampante 3D nel bolzanese.