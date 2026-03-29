Sci nordico le Fiamme Gialle invonco i campionati di staffetta

La stagione di sci nordico si è conclusa a Saint-Barthelemy, in Valle d'Aosta, con le gare di staffetta dei campionati italiani. La competizione ha visto le Fiamme Gialle vincere la staffetta, mentre Federico Pellegrino, che si è ritirato sabato, ha assistito alle gare come spettatore per la prima volta dopo la fine della sua carriera.

AGI - La stagione dello sci nordico, con Federico Pellegrino per la prima volta in versione 'spettatore' dopo il ritiro avvenuto sabato, si è conclusa a Saint-Barthelemy in Valle d'Aosta con la disputa delle staffette della kermesse tricolore. Fiamme Gialle ancora grandi protagoniste a livello assoluto. La formazione composta da Giandomenico Salvadori (all'ultima gara della carriera), Caterina Ganz e Davide Graz ha vinto lasciandosi alle spalle il terzetto dei Carabinieri formata da Lorenzo Romano, Martina Di Centa e Teo Galli. Fiamme Gialle e Carabinieri hanno lottato a lungo e dettato il ritmo. Nella seconda frazione è... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sci nordico, le Fiamme Gialle invonco i campionati di staffetta Articoli correlati Canottaggio Giovanile a Sabaudia, le Fiamme Gialle prime nel Medagliere per i Campionati di SocietàSabaudia – I giovani canottieri delle Fiamme Gialle, durante il Meeting Interregionale dedicato alle Società del Centro e del Sud della Penisola,... Approfondimenti e contenuti su Fiamme Gialle Temi più discussi: Sci nordico, le Fiamme Gialle invonco i campionati di staffetta; Sci di fondo - FOTOGALLERY, le Fiamme Gialle chiudono la stagione in bellezza con il titolo nella staffetta mista: le emozioni dell'ultima giornata dei Campionati Italiani; Salvadori/Ganz/Graz portano le Fiamme Gialle al titolo tricolore della staffetta nel Gran Finale di St. Barthelemy; Nella chiusura a Saint-Barthélemy, Salvadori, Ganz e Graz consegnano alle Fiamme Gialle il tricolore in staffetta. Sci nordico, le Fiamme Gialle invonco i campionati di staffettaAGI - La stagione dello sci nordico, con Federico Pellegrino per la prima volta in versione 'spettatore' dopo il ritiro avvenuto sabato, si è conclusa a Saint-Barthelemy in Valle d'Aosta con la disput ... msn.com CdS cadetti: trionfo Fiamme Gialle SimoniDomenica 22 marzo Rieti ha ospitato i Campionati di società cadetti invernali, appuntamento che ha segnato la chiusura della stagione indoor con l’assegnazione dei titoli societari Under 16. A prender ... fidal.it L’operazione delle Fiamme Gialle: ricostruito un giro d’affari in contanti da 1,5 milioni di euro. Smascherati anche i "furbetti" del Reddito di Cittadinanza - facebook.com facebook