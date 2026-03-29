Scherma l' Italia vince quattro medaglie in Coppa

Nella Coppa del mondo di scherma, le squadre italiane hanno conquistato complessivamente quattro medaglie, divise equamente tra gare individuali e a squadre. La competizione ha visto i rappresentanti italiani salire sul podio in entrambe le categorie, confermando la presenza di atleti qualificati e la partecipazione attiva del team nazionale. I risultati sono stati comunicati ufficialmente dagli organizzatori della manifestazione.

AGI - È di quattro medaglie, due individuali e due a squadre, il bilancio delle squadre italiane nella Coppa del mondo di scherma. A Budapest in Ungheria in occasione del fine settimana dedicato alla sciabola, l'Italia ha conquistato l' argento con Matteo Neri sconfitto in finale dall'americano William Morrill per 15-13. Coppa di spada. Ad Astana in Kazakistan, in occasione della Coppa di spada, argento per la squadra maschile e bronzo per quella femminile. Due medaglie andate ad unirsi al bronzo nell'individuale di Alberta Santuccio. Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Simone Mencarelli, dopo aver sconfitto nei turni precedenti, India, Corea del Sud, Svizzera e Giappone, in finale sono stati battuti dalla Francia per 45 a 44. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scherma, l'Italia vince quattro medaglie in Coppa Articoli correlati Scherma Paralimpica, all’esordio in Coppa del Mondo l’Italia fa due medaglie preziosePisa – Un argento e due bronzi per l’Italia, tutti in punta di fioretto, nella prima giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026. L'Italia vince l'ultima Staffetta e conquista il Medagliere | Europei 2025 in vasca corta Contenuti e approfondimenti su Scherma l'Italia vince quattro medaglie... Temi più discussi: Scherma, l'Italia vince quattro medaglie in Coppa; Scherma, Coppa del Mondo: l'Italia trionfa nella gara a squadre di sciabola maschile; Scherma, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di sciabola e spada: azzurri impegnati fra Astana, Tashkent e Budapest; Il mondo al contrario dello sport italiano. Bronzo nel fioretto femminileLe azzurre Errigo, Cristino, Favaretto e Volpi dominano il Giappone 45-30 nella finale per il terzo posto a Tbilisi ... ilfattoquotidiano.it Scherma, l'Italia vince quattro medaglie in CoppaAGI - È di quattro medaglie, due individuali e due a squadre, il bilancio delle squadre italiane nella Coppa del mondo di scherma. A Budapest in Ungheria in occasione del fine settimana dedicato alla ... msn.com Trapani Scherma: nel fioretto Sofia Di Vittorio vola alla Fase Nazionale di Riccione #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Frascati Scherma: Saioni, Pasqua e Alteri trionfano al campionato regionale Gold Assoluto ift.tt/Trl6jOz x.com