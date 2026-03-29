Sabato 28 marzo, l’area di San Siro a Milano si è trasformata in un grande centro vaccinale durante l’Hpv day organizzato dall’Ats Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con diverse aziende sanitarie locali. In quella giornata, 765 persone si sono sottoposte alla vaccinazione. L’evento ha coinvolto anche le strutture sanitarie di Niguarda, Sacco e Santi Paolo e Carlo.

Il vaccine-day si è svolto nella giornata di sabato 28 marzo; sono state somministrate 1.172 dosi di vaccini Sono 765 le persone che si sono vaccinate nella giornata di sabato 28 marzo a San Siro a Milano, durante l’Hpv day organizzato da Ats Città Metropolitana di Milano in collaborazione con la Asst Fatebenefratelli Sacco, Asst Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda e Asst Santi Paolo e Carlo. L'evento si è svolto dalle ore 9 alle ore 16. In base all’età e alle condizioni di salute, ai cittadini presenti sono stati offerti anche altri vaccini raccomandati: Meningococco B, Meningococco Acwy, Pneumococco, Herpes Zoster, Covid, Difterite-Tetano-Pertosse-Polio, Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella ed Epatite A e B. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - San Siro si è trasformato (per un giorno) in un maxi centro vaccinale

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