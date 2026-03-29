La procura di Rovigo ha avviato un’indagine per omicidio dopo il ritrovamento di una donna e di un bambino di un anno morti in un laghetto artificiale a Castelguglielmo. L’indagine è condotta dalla procura, guidata dal procuratore capo Manuela Fasolato, che ha iscritto nel registro degli indagati i soggetti coinvolti. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

La procura di Rovigo, diretta da Manuela Fasolato, apre un procedimento a carico di ingoti con l’ipotesi di reato di omicidio per la donna e il bimbo di un anno trovti morti in un laghetto artificiale a Castelguglielmo. Nella giornata di domani, sarà affidato anche l’incarico per la consulenza medico-legale così da procedere all’autopsia sui corpi della donna e del figlio. I due I carabinieri di Castelgugliemo, dove i due vivevano, hanno identificato i corpi: lei è una cittadina nata in Cina, di 39 anni, mentre il piccolo, nato a Rovigo, ha compiuto un anno lo scorso mese di dicembre. Per recuperare i corpi sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sommozzatori, i quali hanno inoltre scandagliato il fondale per verificare ogni aspetto utile alle indagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rovigo, donna e bimbo morti in un lago artificiale: la procura indaga per omicidio

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