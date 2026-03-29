Il 4 aprile alle ore 17.30, negli spazi di Rivafiorita in viale della Vittoria, si inaugura Anime di Cristallo, personale di Silvia Mariotti, a cura di Matilde Galletti, promossa da Karussell APS. L’esposizione sarà visitabile fino al 15 maggio. Il progetto nasce da una ricerca biennale sviluppata tra Italia e Portogallo e sostenuta dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito dell’Italian Council. Il lavoro prende forma a partire dall’esperienza dell’artista nelle Isole Azzorre, dove la natura vulcanica e la biodiversità hanno offerto lo spunto per indagare il rapporto tra materia organica e inorganica e il ruolo dell’uomo nei processi di trasformazione dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rivafiorita ospita la mostra ’Anime di cristallo’ di Mariotti

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