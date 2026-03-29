rifiuti raee la provincia di latina virtuosa nel lazio

Nella provincia di Latina si registra un aumento nella raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sebbene il quantitativo pro capite resti inferiore alla media nazionale. I dati ufficiali evidenziano una tendenza in crescita, senza tuttavia raggiungere le quantità medie registrate nel resto del paese.

Lo scorso anno nella regione sono state raccolte 32.682 tonnellate di RAEE domestici, con un incremento del 6,9% rispetto al 2024 Cresce la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel Lazio, ma il dato pro capite rimane ancora al di sotto della media nazionale. È quanto emerge dal Rapporto regionale del Centro di Coordinamento RAEE, che fotografa l’andamento del settore nel 2025. Lo scorso anno nella regione sono state raccolte 32.682 tonnellate di RAEE domestici, con un incremento del 6,9% rispetto al 2024. Un risultato positivo che colloca il Lazio tra le realtà più dinamiche a livello nazionale. In aumento anche la raccolta pro capite, che raggiunge i 5,72 chilogrammi per abitante, pur restando distante dalla media italiana di 6,22 kgab. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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