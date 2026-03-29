Record stagionale per Accordi e Disaccordi | con 637.000 spettatori con il 4,3% di share il Nove supera RaiTre ed è quinto canale nazionale

Il programma “Accordi e Disaccordi” ha raggiunto il suo record stagionale con una media di 637.000 spettatori e il 4,3% di share. La puntata andata in onda sabato 28 marzo sul canale Nove ha superato RaiTre in ascolti, posizionandosi al quinto posto tra i canali nazionali. Il conduttore è Luca Sommi, mentre gli ospiti sono Marco Travaglio e Andrea Scanzi.

Record stagionale per “ Accordi e Disaccordi “. Il programma informativo condotto da Luca Sommi, con Marco Travaglio e Andrea Scanzi, con la puntata in onda sabato 28 marzo sul Nove ha incollato allo schermo una media di ben 637.000 spettatori con il 4,3% di share (con picchi di 778.000 spettatori). Ospiti in studio il filosofo Massimo Cacciari, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, l’ex psichiatra e scrittore Paolo Crepet. Al centro della discussione il terremoto politico generato dalla vittoria del no al referendum costituzionale sui magistrati, con le successive dimissioni di Daniela Santanché, Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi e Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Record stagionale per “Accordi e Disaccordi”: con 637.000 spettatori con il 4,3% di share, il Nove supera RaiTre ed è quinto canale nazionale Articoli correlati Leggi anche: A Sanremo 2026 gli ascolti si confermano in calo rispetto allo scorso anno: 9.053.000 spettatori con il 59,5% di share (la seconda sera del 2025 aveva conquistato 11.700.000 telespettatori con il 64,5% di share) DiMartedì batte il Grande Fratello e vola sugli ascolti tv, 14,6% share con 2.196.000 spettatori contro 15,3% e 1.813.000 spettatoriGrande risultato per Giovanni Floris, che con diMartedì si impone negli ascolti di martedì 24 marzo, superando il Grande Fratello di Canale 5 e... Tutti gli aggiornamenti su Record stagionale Argomenti discussi: Montanari, Orsini, Fabbri e Iacchetti ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 21 marzo. Con Travaglio e Scanzi. Sky, nuovo record di ascolti stagionale per Inter-Juve: 2 milioni e 181 mila spettatori uniciNuovo record stagionale di ascolti per la Serie A su Sky. Il big match di San Siro tra Inter e Juventus - in diretta ieri sera dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport ... corriere.it Record stagionale di ascolti per la Serie A su Sky: quanti spettatori hanno visto Inter-JuveMILANO - Nuovo record stagionale di ascolti per la Serie A nella 'Casa dello Sport' di Sky. Il big-match di San Siro vinto 3-2 dall'Inter contro la Juventus - trasmesso in diretta ieri sera dalle ... corrieredellosport.it