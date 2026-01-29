Questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani dedicano ampio spazio alla Juventus. Le notizie si concentrano sulle ultime vicende della squadra, con commenti e analisi che riempiono le pagine di oggi, giovedì 29 gennaio.

Kolo Muani Juve, il ritorno si fa sempre più complicato: la qualificazione del Tottenham complica i piani. Le ultimissime Kolo Muani Juventus, serata da protagonista per il francese nel mirino della Vecchia Signora: cosa è successo a Francoforte Celik Juve, pronta la rivoluzione sulla destra: il turco in pole position per il post Joao Mario. Definita la strategia Kolo Muani Juve, nuovi segnali direttamente dal campo: la scelta per la sfida di questa sera del Tottenham in Champions League Cerri Juventus: l’attaccante lascia il Bari e fa ritorno a Torino. Due le strade possibili da qui a fine mercato: le ultimissime Juventus Next Gen, Perotti vicino alla cessione: il classe 2003 è ad un passo dal firmare con questo club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 29 gennaio

Approfondimenti su Juventus News24

Ecco la rassegna stampa della Juventus: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, lunedì 29 dicembre.

Ecco la rassegna stampa della Juventus: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, venerdì 2 gennaio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

RASSEGNA STAMPA SPORTIVA — 23 GENNAIO 2026 Mercato, Juve, EnNesyri, Inter, Roma TUTTONOTIZIE

Ultime notizie su Juventus News24

Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 gennaio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 gennaio: la rassegna stampa; Pisilli show, la Juve chiude per En-Nesyri - La rassegna stampa del 23 gennaio 2026; Pazza Inter, Juve e Napoli cambiano attacco - La rassegna stampa del 24 gennaio 2026.

Champions League, Napoli fuori. La Stampa: Playoff Juve, Inter e AtalantaIn occasione della prima pagina odierna, La Stampa dedica uno spazio alle tematiche calcistiche in prima pagina. Il tema caldo è quello della Champions. tuttomercatoweb.com

Prime pagine: Volo Juve; Bianconero bollenteLa Gazzetta dello Sport apre con la vittoria della Juventus sul Napoli per 3-0. In prima pagina anche il pareggio per 1-1 tra Roma e Milan. Il Corriere dello Sport incentra la prima pagina sul ... gianlucadimarzio.com

InfoCilento.it. . Rassegna stampa, attualità, ospiti dal territorio e approfondimenti su turismo, fede e sport. In questa puntata, Serena Vitolo apre la giornata con collegamenti in diretta e interviste esclusive. - facebook.com facebook