Quattro giornate di squalifica a Conte | cambia tutto ecco cosa è successo

Il 10 febbraio, durante la partita di Coppa Italia tra la sua squadra e il Como, è avvenuto un episodio che ha portato alla squalifica del tecnico. Dopo l'incontro, la commissione disciplinare ha deciso di infliggere quattro giornate di squalifica all’allenatore, modificando così la situazione precedente. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ore successive alla partita.

Quattro giornate di squalifica. Tanto rischiava Antonio Conte per il “testa di c***o” rivolto all’arbitro Manganiello verso la fine del primo tempo della sfida tra Napoli e Como andata in scena lo scorso 10 febbraio al Maradona e valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Per la cronaca, vinse ai rigori la squadra di Fabregas. La brutta espressione del tecnico azzurro fu catturata dalla cosiddetta “Contecam” di ‘Sport Mediaset’. Le polemiche furono così tante che la Procura federale aprì un fascicolo: in base all’art.36 del Codice di Giustizia sportiva, Conte poteva rischiare ben 4 turni di sospensione per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Quattro giornate di squalifica a Conte: cambia tutto, ecco cosa è successo Articoli correlati Leggi anche: Ultim’ora Napoli, la squalifica di Conte: ecco quante giornate salta Bruttissima notizia per Milly Carlucci: una novità del tutto inaspettata cambia tutto, ecco cosa è successoUna decisione di casa Rai spiazza Ballando con le Stelle: dopo 20 anni, nello lo show di Milly Carlucci accade una novità del tutto inaspettata. Aggiornamenti e notizie su Quattro giornate Temi più discussi: Stangata su Dal Canto. Quattro giornate fuori; Alessandro Dal Canto squalificato quattro giornate: l'allenatore del Prato paga così il rosso col San Donato Tavarnelle; Prima Categoria. Le sanzioni del giudice sportivo: tre giornate di squalifica per un giocatore, in quattro salteranno i prossimi due turni; San Marino Calcio, è una stagione da dimenticare. Conte ha evitato una squalifica di quattro giornate. Il retroscenaL'allenatore del Napoli, Antonio Conte, era visibilmente contrariato per quanto è accaduto in occasione della sfida di Coppa Italia dello scorso undici febbraio contro il Como. Il mister avrebbe rivol ... msn.com Corriere dello Sport: Napoli, Conte evita la squalifica: multa e beneficenza dopo il caso ManganielloNAPOLI – Nessuna squalifica per Antonio Conte dopo il caso esploso durante Napoli-Como. Come racconta Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport, il tecnico azzurro ha evitato lo stop grazie a un accor ... napolipiu.com A quattro giornate dalla fine del campionato si giocherebbe lo spareggio in caso di parità - facebook.com facebook Si è conclusa ieri un’altra edizione di @mcexpocomfort: quattro giornate intense di incontri, confronto e condivisione con imprese, istituzioni e stakeholder del settore. Grazie a chi è passato a trovarci, contribuendo a rendere questa esperienza così signific x.com