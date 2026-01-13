Ultim’ora Napoli la squalifica di Conte | ecco quante giornate salta

Ultim’ora Napoli: Antonio Conte è stato squalificato e dovrà saltare un numero di giornate stabilito dalle decisioni disciplinari. La partita Inter-Napoli ha attirato l’attenzione non solo per il risultato, ma anche per il comportamento del tecnico azzurro, che ha avuto conseguenze dopo aver protestato in modo veemente al momento del rigore assegnato all’Inter e dell’espulsione.

Inter-Napoli resterà una partita che verrà ricordata anche in futuro. E non solo per il risultato finale, ma anche per quanto fatto dal tecnico azzurro, Antonio Conte, poco dopo la concessione del calcio di rigore assegnato all’Inter e conseguente espulsione. A tal motivo, Conte resterà a guardare la squadra dalla tribuna per due giornate. Conte squalificato e multato: la decisione della Lega Seria A. Il tutto è avvenuto intorno al minuto 26? del secondo tempo, quando Doveri, con l’intervenuto del VAR, ha assegnato un calcio di rigore per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Da lì in poi Conte ha perso un po’ la lucidità, utilizzando parole offensive verso i direttori di gara, oltre che calciare via un pallone con violenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, la squalifica di Conte: ecco quante giornate salta Leggi anche: Conte Napoli, arriva la squalifica per il tecnico dei partenopei! Ecco quante giornate dovrà scontare Leggi anche: Squalifica Conte, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo! Sarà in panchina per Juve Napoli? Ecco quante giornate dovrà scontare il tecnico Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Squalifica Conte, il tecnico del Napoli è stato squalificato per due giornate e sarà regolarmente in panchina contro la Juventus - Squalifica Conte, il tecnico del Napoli è stato squalificato per due giornate e sarà regolarmente in panchina contro la Juventus Il post- juventusnews24.com

Napoli, due giornate di squalifica per Conte: la decisione del giudice sportivo - Questa evidentemente la considerazione del giudice sportivo in relazione alla reazione che Antonio Conte ha avuto durante Inter- ilmattino.it

Due giornate di squalifica a Conte per il parapiglia in Inter-Napoli - Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della Serie A ad Antonio Conte, tecnico del Napoli espulso nel finale della partita contro l'Inter, domenica ... corrieredellosport.it

