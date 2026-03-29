Quando un monaco benedettino rivelò di aver visto il Tieste di Seneca

Da cms.ilmanifesto.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un monaco benedettino ha riferito di aver visto il Tieste di Seneca, suscitando attenzione. Il suo racconto ha generato discussioni tra studiosi e appassionati di letteratura antica. Nel frattempo, alcuni hanno richiamato alla memoria il lavoro di Lorenzo Valla sulla Donazione di Costantino, ma altri considerano questa comparazione fuori luogo e poco pertinente ai fatti appena riportati.

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