Quando un monaco benedettino rivelò di aver visto il Tieste di Seneca

Un monaco benedettino ha riferito di aver visto il Tieste di Seneca, suscitando attenzione. Il suo racconto ha generato discussioni tra studiosi e appassionati di letteratura antica. Nel frattempo, alcuni hanno richiamato alla memoria il lavoro di Lorenzo Valla sulla Donazione di Costantino, ma altri considerano questa comparazione fuori luogo e poco pertinente ai fatti appena riportati.

Gialli filologici Alessandro Russo ricostruisce la storia bislacca dell’Ennio perduto, recuperato con il «cronovisore»: La tragedia latina in streaming, ETS Gialli filologici Alessandro Russo ricostruisce la storia bislacca dell’Ennio perduto, recuperato con il «cronovisore»: La tragedia latina in streaming, ETS Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Quando un monaco benedettino rivelò di aver visto il Tieste di Seneca Articoli correlati Laporta ritiene di aver salvato il Barcellona, è visto come una specie di Robin Hood (Paìs)Come racconta El País, Joan Laporta non è semplicemente il presidente del Barcellona: oggi egli stesso è il Barcellona. Milan, Simone: “Vi rivelo un aneddoto su Capello e le scarpe bianche. Baggio si inca**ava quando …”Marco Simone, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.