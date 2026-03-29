Proiezione film | Il mio amico Tempesta

A Piazzola sul Brenta si svolge una serata con aperitivo solidale e la proiezione del film “Il mio amico Tempesta”. L’evento coinvolge la comunità locale e mira a promuovere la sensibilizzazione su temi sociali. La proiezione si tiene presso una location dedicata e prevede anche un momento di condivisione tra i partecipanti.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Piazzola sul Brenta: aperitivo solidale e proiezione del film “Il mio amico Tempesta”. Una serata all’insegna della sensibilizzazione, della condivisione e della partecipazione attiva della comunità. Sarà Il Melograno ODV l’organizzatore dell’iniziativa in programma a Piazzola sul Brenta in occasione della Giornata Nazionale della Persona con Lesione al Midollo Spinale: un evento aperto al pubblico che unisce un momento conviviale con la proiezione del film “Il mio amico Tempesta”. L’appuntamento si propone come occasione per avvicinare cittadini e famiglie a un tema spesso poco conosciuto, attraverso un linguaggio accessibile come quello del cinema. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Proiezione film: "Il mio amico Tempesta" Articoli correlati Leggi anche: «Una foto fatta con l’intelligenza artificiale ha spinto il mio fidanzato a uccidere il mio amico» Proiezione del film 'Vanni il Siciliano'La Biblioteca Navarria Crifò è lieta di invitarVi alla proiezione del film "Vanni il siciliano", di Nella Condorelli. Cime Tempestose | Trailer Ufficiale Contenuti utili per approfondire Proiezione film Discussioni sull' argomento Danilo Monte, il mio film grifiano si rivolta al cinema industriale; Andrea Bosca: Nel mio nuovo film racconto il cinema che ama i sogni; Tornatore al Bif&st 2026: Ho seguito solo il mio istinto. Nuovo Cinema Paradiso? Un’avventura irripetibile VIDEO; Festival del Cinema Tedesco a Roma. TeleRama. . Teatro gremito e applausi scroscianti al Bif&st per Lino Banfi al Teatro Petruzzelli. Dopo la proiezione di Vieni avanti cretino e l’anteprima del docufilm Lino d’Italia: storia di un italieno, l’attore ha conquistato il pubblico con la sua ironia: «È una sta - facebook.com facebook