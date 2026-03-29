previsioni meteo genova e liguria per la settimana

Le giornate si sono allungate a causa del cambio dell'ora avvenuto durante la notte, e con l’arrivo di aprile una nuova settimana sta per iniziare. La prevista variazione delle condizioni meteo interesserà la regione Liguria, con previsioni che indicano possibili alterne tra pioggia e schiarite nel corso dei prossimi giorni.

Le giornate si sono allungate dopo il cambio dell'ora scattato nella notte, si avvicina il mese di aprile e una nuova settimana è alle porte. Dopo una domenica all'insegna del bel tempo, ecco le previsioni meteo a cura degli esperti di 3BMeteo.com da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2026. Lunedì 30 marzo con sole e bel tempo a Genova e in tutta la Liguria, sia costa che entroterra. Nel capoluogo temperature comprese tra i 10 e i 17°C, venti tesi da nord al mattino, moderati al pomeriggio da sudovest. Ancora sole e bel tempo martedì 31 marzo, temperatura minima a 9°C e massima a 17°C, venti forti da nord e mare mosso. Alta pressione e tempo stabile e assolato in Liguria da ponente a levante, sia costa che interno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Buongiorno e buona domenica dal Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi - 29 marzo - in Toscana. Le previsioni sono a cura del Consorzio LaMMA. Cielo e fenomeni: molto nuvoloso, schiarite dal pomeriggio. Venti: tra deboli e moderati nord orientali. Mari: - facebook.com facebook

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