Un incendio si è sviluppato in un condominio nel centro della città, coinvolgendo un contatore che ha preso fuoco e causando l'uscita di fumo nell'androne. L'intervento dei vigili del fuoco ha portato all'evacuazione di tutta la palazzina. Due persone sono state portate in ospedale a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. Nessuna vittima è stata registrata.

Momenti di paura nel tardo pomeriggio odierno 29 marzo in via Cassan a Padova. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che la situazione potesse diventare ancora più grave. Un paio di intossicati non gravi Incendio nell'androne di un palazzo in pieno centro. Il bilancio, che poteva essere ben più grave è di una palazzina evacuata e di un paio di cittadini trasportati in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio. E' successo nel tardo pomeriggio odierno 29 marzo in via Cassan a Padova. Secondo quanto ricostruito dal personale dei Vigili del Fuoco, attorno alle 17,20 un contatore elettrico posto all'ingresso del condominio ha preso fuoco provocando del fumo nero acre che ben presto ha invaso il vano scale e gli altri spazi condominiali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Prende fuoco un contatore, condominio avvolto dal fumo

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