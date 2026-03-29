Domani si terrà a Monza un raduno dedicato ai giovani talenti under 30, in occasione del Premio Emergente 2026. L’evento riunirà partecipanti provenienti da diverse aree, tutti in attesa di essere valutati per il riconoscimento. La manifestazione, che si svolgerà nel capoluogo brianzolo, rappresenta un momento di confronto e visibilità per i giovani che si sono distinti nel loro ambito.

Monza capitale del talento under 30 con il Premio Emergente 2026. Eh sì, l’illustre e ambito Premio Emergente 2026 torna a Monza domani e raduna, per la 1^ volta in un’unica strepitosa celebrazione, i migliori giovani chef, pizzaioli, pastry chef e professionisti di sala under 30 pronti a sfidarsi a colpi di talento. Due giorni intensi, il 30 e 31 marzo (domani e martedì ovviamente), tra la suggestiva struttura dell’Hotel De La Ville e la mastodontica Villa Reale, per un big-match che negli anni ha lanciato oltre 100 futuri stellati Michelin. Un grande evento all’insegna dell’eccellenza Made in Italy, in partenza domani, che racconta il presente e anticipa i grandi trend dell’ospitalità italiana. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Premio Emergente 2026: domani raduno talento Under 30 a Monza

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