Lunedì a Monza si svolgerà l’evento Emergente Sala 2026, dedicato ai giovani sotto i 30 anni. La manifestazione mette in evidenza le capacità di talenti emergenti nel settore, con una partecipazione che prevede la presenza di diversi protagonisti under 30. L’appuntamento si concentra sulla valorizzazione di queste giovani figure, offrendo loro una piattaforma per mostrare le proprie competenze.

Tutto pronto per il prestigioso premio Emergente Sala 2026: a Monza il talento under 30 si mette in mostra, senza sé e senza ma. Ebbene sì, il 30 e 31 marzo Monza ospita l’edizione 2026 di Emergente Sala. Stiamo parlando della celebre iniziativa che premia i migliori giovani professionisti del servizio di sala provenienti da tutta Italia. Tra i nomi più attesi spicca quello di Lorenzo Cammisa, in forza al tre stelle Michelin ‘Uliassi‘ di Senigallia (An), a nostro giudizio uno dei profili più promettenti della nuova generazione. Ma andiamo per ordine e scopriamo di più su Emergente Sala 2026 Monza. Nell’ultima edizione l’ideatore del presente blog in giuria (foto). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Emergente Sala 2026: talento under 30 protagonista lunedì a Monza

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