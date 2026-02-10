Romano rivela che l’Inter ha respinto l’offerta del Bournemouth per Luis Henrique. Alla fine, il giocatore è rimasto in nerazzurro, anche se in estate potrebbe cambiare aria. Romano ha spiegato che le cifre offerte dai britannici erano più alte di quanto si pensasse, ma la società ha deciso di trattenere il brasiliano per il momento.

Durante la sessione invernale di calciomercato, l' Inter è stata vicinissima a una cessione eccellente nel reparto esterni. Luis Henrique, laterale ex Marsiglia, è stato l'oggetto del desiderio del Bournemouth, che ha presentato una proposta economica di altissimo livello per convincere la dirigenza nerazzurra a privarsi del brasiliano già a gennaio. Fabrizio Romano, attraverso i suoi canali ufficiali, ha voluto fare chiarezza sulla reale entità dell'offerta britannica, smentendo le cifre inferiori circolate inizialmente: « Volevo chiarire una cosa sull'offerta del Bournemouth per Luis Henrique.

© Internews24.com - Mercato Inter, Romano svela il retroscena su Luis Henrique: «Ecco le vere cifre dell’offerta del Bournemouth. Alla fine è rimasto in nerazzurro, ma in estate…»

Il Bournemouth ha deciso di fare il primo passo concreto e ha presentato un’offerta ufficiale all’Inter per Luis Henrique.

