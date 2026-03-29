Pozzuoli il cinema inglese raccontato in 200 film

Lunedì 30 marzo 2026, alle ore 17, si terrà un evento dedicato al cinema inglese, che presenterà una selezione di 200 film rappresentativi della storia del cinema britannico. L’iniziativa si svolge a Pozzuoli e offre una panoramica sulla produzione cinematografica del Regno Unito attraverso una vasta raccolta di pellicole. L’incontro si concentra sulla narrazione e sulla selezione di film significativi di diversi periodi.

Un viaggio appassionato nella storia del cinema britannico attraverso duecento pellicole simbolo. È questo il cuore dell’incontro in programma lunedì 30 marzo 2026, alle ore 17.00, presso il Palazzo Toledo, promosso con il patrocinio del Comune di Pozzuoli. Protagonista dell’appuntamento sarà il volume “Momenti di gloria. Il cinema inglese in 200 film”, firmato da Giuseppe Borrone e pubblicato da Edizioni Falsopiano nel 2025. Il libro propone una selezione ragionata di opere fondamentali della produzione cinematografica inglese, offrendo al lettore un percorso critico e divulgativo tra generi, epoche e autori che hanno segnato la storia del grande schermo. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Articoli correlati

Il cinema in centro non si arrende: nasce il "San Luigi Film Club" per discutere i film insiemeIn sala parte la sfida al consumo solitario delle pellicole: appuntamenti mensili tra dibattiti, lingua originale e un gioco sugli Oscar "I film non...

Le "donne invisibili". L’8 marzo raccontato con film e dibattiti"Donne rese invisibili – Donne, Democrazia e Libertà", è lo slogan scelto come filo conduttore dei quattro appuntamenti promossi in occasione della...

Tutti gli aggiornamenti su Pozzuoli il cinema inglese raccontato...

Discussioni sull' argomento Momenti di Gloria, il Cinema inglese secondo Giuseppe Borrone; POZZUOLI / Il cinema inglese a Palazzo Toledo: Giuseppe Borrone presenta Momenti di gloria; Rifiuti abbandonati a Quarto: raffica di sanzioni; Terra dei fuochi, quarto arresto in poche ore.

Il cinema indipendente di scena a PozzuoliIl cinema indipendente ha trovato casa a Pozzuoli. Il Teatro Sala Molière di Pozzuoli, diretto da Nando Paone, ospita fino al prossimo 5 febbraio Cinemagma, rassegna di film indipendenti selezionati ... rainews.it

Il Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni "Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli Michele di Bari per aver accolto con sollecitudine la mia richiesta di un incontro urgente per ricercare insieme interventi tesi a fronteggiare la crisi del comparto ittico in seg - facebook.com facebook

Epatite A, il sindaco di Pozzuoli scrive al Prefetto: «Allarmismo eccessivo, ristoranti e pescherie KO» x.com