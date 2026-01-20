Pier Silvio Berlusconi e altri esponenti del mondo dello spettacolo hanno espresso vicinanza a Stefano De Martino, colpito dalla scomparsa del padre, Enrico De Martino, avvenuta il 19 gennaio. L’uomo, 61 anni, aveva recentemente affrontato problemi di salute. Questa perdita ha toccato molti, tra cui l’amministratore delegato Mediaset e Antonio Ricci, sottolineando l’affetto e la solidarietà nei confronti del conduttore.

È morto nella mattina del 19 gennaio il papà di Stefano De Martino, Enrico. Aveva 61 anni. Enrico De Martino si era ammalato e recentemente le sue condizioni sono peggiorate. Molti sono stati i messaggi di vicinanza diretti al conduttore, a cominciare da X: “I l Presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli sono vicini all’amico Stefano De Martino in questo momento di dolore per la perdita del caro papà “, “ Antonella Clerici e la squadra di È sempre mezzogiorno mandano un abbraccio a Stefano De Martino per la scomparsa prematura di suo pap à”. Tante anche le parole di affetto arrivate dagli spettatori televisivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pier Silvio Berlusconi si stringe a Stefano De Martino nel dolore per la perdità del caro papà”: tra i messaggi di vicinanza al conduttore, quello dell’ad Mediaset e di Antonio Ricci

La vicinanza a Stefano De Martino dopo la morte del padre, i messaggi di Rai e MediasetDopo la scomparsa del padre Enrico, avvenuta il 19 gennaio, Stefano De Martino ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà.

Stefano De Martino, Rai e Mediaset si uniscono attorno al suo doloreIn un gesto di vicinanza, Rai e Mediaset si sono unite nel cordoglio per la perdita del padre di Stefano De Martino.

