pattinaggio che bellezza gran finale al palabigi

Oggi al PalaBigi si concludono i campionati italiani di pattinaggio a rotelle sincronizzato, con le gare che assegnano anche il Trofeo Small Sincro e la Coppa Skate Italia. La manifestazione vede la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie regioni, impegnate nelle prove finali che determinano i vincitori delle competizioni nazionali.

Si chiudono oggi al PalaBigi i campionati italiani di pattinaggio a rotelle sincronizzato nelle gare che assegnano anche il Trofeo Small Sincro e la Coppa Skate Italia. La manifestazione è a cura dello S.C. Albinea, a distanza di circa 20 anni dal primo "tricolore" organizzato dalla società di Gianluca Silingardi, col patrocinio di amministrazione comunale e Regione Emilia-Romagna. Reggio, intanto, ha già portato a casa qualcosa di importante, con l’ottimo secondo posto del Pta Small Albinea con il numero "Sonho Azul", dietro alla Phoenix di Cornate d’Adda, ma davanti alla formazione teramana di Aprutino. Nello Small c’erano altre due... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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