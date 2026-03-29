Parma crociati ok in nazionale | gol parate e minuti da protagonisti

Durante la pausa per le partite internazionali, alcuni giocatori del Parma sono stati impiegati in diverse rappresentative nazionali e squadre giovanili. Tra gol e parate, i calciatori gialloblù hanno partecipato a incontri ufficiali e amichevoli in vari paesi, accumulando minuti di gioco e visibilità internazionale. La loro presenza all’estero ha coinvolto più settori, dal calcio di prima squadra alle selezioni giovanili.

Da Circati titolare con l’Australia a Suzuki decisivo su McTominay: segnali positivi per i calciatori di Cuesta dalla sosta internazionale La sosta per le nazionali sorride al Parma, con diversi giocatori gialloblù protagonisti in giro per il mondo tra prime squadre e selezioni giovanili. Un segnale incoraggiante per il finale di stagione, con prestazioni di rilievo e minuti importanti accumulati. Tra i protagonisti spicca il difensore nato a Fidenza, Alessandro Circati, confermato nel giro della nazionale australiana e impiegato dal primo minuto contro il Camerun. Il difensore crociato continua così il suo percorso internazionale, ormai stabilmente inserito tra i punti di riferimento dei “Socceroos” e pronto per il Mondiale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma, crociati ok in nazionale: gol, parate e minuti da protagonisti Articoli correlati Calcio Dilettanti Apuani: Razzoli, Franchini e Berti, i protagonisti della 21ª giornata tra gol e parate decisive.La ventunesima giornata dei campionati dilettantistici di Massa-Carrara ha offerto uno spettacolo di talento e dedizione, con prestazioni individuali... Leggi anche: Sassuolo-Parma 1-1 | San Pellegrino, crociati in partita Una raccolta di contenuti su Parma crociati ok in nazionale gol... Temi più discussi: Le pagelle: crociati in grande difficoltà, Strefezza il meno peggio; Frigan, nuovo crac al ginocchio. Menisco lesionato, sarà operato; Gialloblu oltre i confini: quindici Crociati convocati in 12 nazionali su quattro continenti. Il Parma affonda nel derby del Po: risveglio Cremonese, crociati contestatiPer la prima volta in Serie A il derby del Po si conclude con una vittoria della Cremonese sul Parma. Al Tardini è un amaro pomeriggio per il popolo crociato, costretto ad assistere una pessima pres ... sportparma.com DIRETTA/ Parma Verona (risultato finale 2-3): decisivo il gol di Mosquera! (Serie A, 15 dicembre 2024)In Emilia-Romagna la partita tra Parma ed Hellas Verona è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro i veneti si affacciano ... ilsussidiario.net Parma, furto artistico milionario: rubate tre opere di Matisse, Renoir e Cézanne di Nicolò Pompei - facebook.com facebook A #Parma per dire no alla fiera delle armi, al riarmo e all'economia di guerra. Contro la guerra e i suoi mercanti, che indossino una mimetica o una rassicurante giacca con cravatta. x.com