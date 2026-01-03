Sassuolo-Parma 1-1 | San Pellegrino crociati in partita

Nel match tra Sassuolo e Parma, terminato 1-1, si è visto il primo Parma della stagione, come desiderato dall’allenatore Cuesta. La formazione, schierata a Reggio Emilia, ha presentato due trequartisti, Oristano e Ondrejka, a supporto dell’attaccante Mateo Pellegrino, offrendo una prova equilibrata e tatticamente ordinata.

Il primo vero Parma della stagione, quasi come lo aveva in mente Cuesta, l'allenatore spagnolo lo schiera a Reggio Emilia, contro il Sassuolo: due trequartisti puri come Oristano e Ondrejka alle spalle di un'ariete come Mateo Pellegrino. La prima occasione della partita porta proprio la firma.

