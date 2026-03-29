Parliamo Manfredoniano | Palma ‘mbosse grègna grosse

In dialetto manfredoniano, un modo di dire popolare afferma che quando la palma è bagnata, la grègna diventa più grande. Questa espressione riflette un modo di parlare locale e racchiude un’immagine della natura e delle sue caratteristiche. Le frasi vengono utilizzate frequentemente tra la gente del luogo per descrivere situazioni o semplicemente per scherzare con espressioni tipiche della tradizione.

Questo proverbio contadino auspica una bella pioggia la Domenica delle Palme, perché la precipitazione è ritenuta benefica e nutritiva per la pianta del frumento, a primavera ancora in fase di crescita. L’antica tradizione ebraica festeggiava la Pasqua (Pesach) in ricordo del passaggio del Mar Rosso di Mosè e del Popolo eletto in fuga dall’Egitto.Per tradizione gli Ebrei hanno collocato questa Festa il primo sabato dopo il plenilunio di primavera.. Anche Gesù volle mangiare la Pasqua ebraica, a base di erbe amare, pane azzimo, agnello, assieme ai suoi apostoli.Sulla tradizione giudaica si è innestata quella cristiana, eleggendo però la Domenica al posto del Sabato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Parliamo Manfredoniano: “Palma ‘mbosse, grègna grosse” Articoli correlati Parliamo Manfredoniano: “Velózze”Pianta selvatica (Asphodelus aestivus o microcarpus) dalle foglie lunghe, fiori rosati a grappoli, e fusto alto circa 50 cm. Parliamo Manfredoniano: ChiachjilleAdattamento al dialetto locale del termine napoletano chiachiello che ha lo stesso significato nelle due parlate.