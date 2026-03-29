Pari Vicenza poi la festa Perugia vittoria d' oro Il Benevento frena ancora ma è a +9 sul Catania

Il Pari Vicenza ha ottenuto un pareggio 1-1 contro la squadra di Corini, conservando la vetta della classifica. La squadra di Perugia ha vinto una partita importante, ottenendo un risultato che la avvicina alle prime posizioni. Il Benevento ha rallentato la sua serie positiva, mantenendo comunque un vantaggio di nove punti sul Catania. Nel campionato, il Ravenna ha superato il Gubbio in una sfida che potrebbe influenzare la corsa alla salvezza.

Ben 16 partite nella domenica di Serie C, con tutti e tre i gironi in campo. Ecco quanto accaduto. Nel giorno della premiazione ufficiale per la vittoria del campionato e del bagno di folla in città, il Vicenza resta sul pezzo e fa 1-1 col Brescia: la vera notizia è il ritorno al gol della squadra di Corini, che non segnava dal 28 febbraio (e centra il quarto pari di fila, al vantaggio ospite del rientrante Crespi risponde Rada, sullo 0-0 Gori para un rigore a Carraro). In ogni caso, il Brescia guadagna così un punto sul Lecco che viene ribaltato dal Cittadella in un intenso scontro diretto: Metlika rompe l’equilibrio da fuori area, il pari... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pari Vicenza, poi la festa. Perugia, vittoria d'oro. Il Benevento frena ancora ma è a +9 sul Catania Articoli correlati Solo un pari per il Lecco a Trento. Tris del Sorrento sul Catania, il Benevento può allungareTorna con un pari il Lecco da Trento: l’autorete di Chinetti su angolo di Metlika, a tempo scaduto, ripristina l’equilibrio rispondendo al vantaggio... Leggi anche: Ravenna ko: l'Ascoli corre, ma l'Arezzo resta a +4. Il Catania molla, festa a Benevento Altri aggiornamenti su Pari Vicenza Temi più discussi: Union Brescia–Vicenza, il big match finisce 1-1: un pari che vale soprattutto per il morale; Il Vicenza non si distrae, ancora a secco il Brescia. Il Ravenna supera il Livorno; Vicenza, altra prova di forza. Renate ribaltato con Zonta (doppietta) e Stückler; Serie C girone A. LR Vicenza, una macchina da gol. Union Brescia, buon pari a Vicenza: 1-1 al Menti. crespi-gol, Gori para un rigoreDavanti a 12 mila spettatori, in uno stadio Menti gremito e festante, Brescia e Vicenza si dividono la posta con un pareggio per 1-1. Un risultato che, al termi ... elivebrescia.tv Buon Brescia a Vicenza: finisce 1-1, il Lecco perde e scivola a -3Un rigore parato da Gori, poi le reti di Crespi e Rada: l’Union se la gioca alla pari al Menti, ma non riesce a vincere. Quarto pari consecutivo ... giornaledibrescia.it Buon Brescia a Vicenza: finisce 1-1, il Lecco perde e scivola a -3 Un rigore parato da Gori, poi le reti di Crespi e Rada: l’Union se la gioca alla pari al Menti, ma non riesce a vincere. Quarto pari consecutivo. Leggi l’articolo di Luca Chiarini: https://www.gi - facebook.com facebook Serie C, Vicenza-Brescia 1-1: battaglia nervosa, al Menti finisce pari x.com