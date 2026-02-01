Solo un pari per il Lecco a Trento Tris del Sorrento sul Catania il Benevento può allungare

La partita tra Trento e Lecco si è conclusa 1-1. I lombardi hanno ottenuto un punto importante, ma il Brescia ora può tentare il sorpasso in classifica. La zona playoff si fa sempre più combattuta, mentre gli altri incontri hanno portato pareggi tra Carpi e Sambenedettese e tra Cavese e Casarano.

Torna con un pari il Lecco da Trento: l'autorete di Chinetti su angolo di Metlika, a tempo scaduto, ripristina l'equilibrio rispondendo al vantaggio di Candelari (sempre da angolo). Lecco adesso a più 2 sul Brescia terzo, che può sorpassarlo lunedì nel posticipo sul campo della Giana. Quarta rimane almeno per stasera l'Inter U23, che raggiunge la Pergolettese sull'1-1: a Corti replica Cinquegrano, che svetta di testa su delizioso assist di Topalovic (entrambe allungano così le rispettive serie positive). Il Lumezzane si prende il derby bresciano, ribaltando l'Ospitaletto: padroni di casa avanti con Bertoli, poi però arriva il micidiale uno-due di Ferro e Caccavo che tiene la squadra di Troise agganciata alla zona playoff.

