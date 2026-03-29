Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Prende avvio il calendario unico delle esperienze per vivere la Città Bianca attraverso una proposta integrata tra gli operatori del settore Nasce Ostuni to Live, il nuovo calendario condiviso dedicato al turismo esperienziale, frutto dell’intesa e della collaborazione tra l’Assessorato al Turismo del Comune di Ostuni, l’InfoPoint turistico e gli operatori culturali e turistici locali. Il progetto raccoglie e organizza in modo organico e strutturato tutte le iniziative rivolte ai visitatori e alla comunità, offrendo un’ampia gamma di esperienze: escursioni... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - "Ostuni Live": bike tour per masserie, escursioni e Pasquetta nei "Giardini"

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Discussioni sull' argomento Ecco Ostuni to Live: nasce il calendario unico delle esperienze turistiche nella città Bianca; Ostuni to Live: le proposte degli operatori per vivere la Città Bianca.

Ecco «Ostuni to Live»: nasce il calendario unico delle esperienze turistiche nella città BiancaDal bike tour tra le masserie alle visite guidate nel centro storico fino alle escursioni nell’agro: un’offerta integrata per vivere la Città Bianca tutto l’anno ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Ostuni to live: l’info-point turistico potenzia i servizi di accoglienza e informazione turisticaIl Comune di Ostuni, settimo nella graduatoria regionale tra i sessantasei progetti ammessi, si è aggiudicato un finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali ... brundisium.net

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