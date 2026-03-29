oroscopo paolo fox della settimana dal 30 marzo al 5 aprile con classifica stelline

Da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile 2026, l'oroscopo di Paolo Fox prevede che si concluda il periodo per il segno dell'Ariete e che Venere entri nel Toro. La settimana si presenta con cambiamenti nelle influenze planetarie per alcuni segni, mentre altri si preparano a ricevere nuovi influssi. La classifica stelline indica un riepilogo delle energie dominanti per ciascun segno durante questi giorni.

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026? Finisce il periodo dell'Ariete, con l'ingresso di Venere in Toro. Si volta pagina. Fra i segni zodiacali più fortunati della settimana troviamo il Pesci, tra incontri importanti e tantissime idee da mettere in campo. Ma non è tutto, perché Paolo Fox ha interrogato le stelle su amore e lavoro, rivelando anche la fortuna da 3 a 5 stelline. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 30 marzo al 5 aprile 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore. Avvertite un bisogno crescente di vivere emozioni autentiche e di ampliare il vostro giro di conoscenze. Le storie nate nel periodo recente continuano a stimolarvi e possono evolversi in qualcosa di più profondo, mentre anche le amicizie si fanno più leggere e piacevoli. 🔗 Leggi su Ultimora.news

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