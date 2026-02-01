Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimana dal 2 all' 8 febbraio 2026 e classifica stelline

La settimana dal 2 all'8 febbraio 2026 si apre con una forte concentrazione planetaria nell’Acquario, che influenzerà molti segni. Secondo le previsioni di Paolo Fox, ci saranno giorni di nervosismo e incertezza, ma anche occasioni per chiarimenti e nuovi inizi. Gli astrologi consigliano di tenere sotto controllo le emozioni e di affrontare le situazioni con calma. Per alcuni segni, questa potrebbe essere una settimana di svolta, mentre altri dovranno aspettare ancora un po’ prima di vedere risultati concreti.

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 2 all'8 febbraio 2025? A movimentare le prime giornate di questo mese sarà una forte concentrazione planetaria nel segno dell'Acquario. Proprio quest'ultimi proveranno delle intense emozioni. Paolo Fox approva anche la Bilancia, e il Gemelli, ma vediamo nel dettaglio le previsioni astrologiche e relativa classifica da 3 a 5 stelline. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 all'8 febbraio 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: Da tempo vivete emozioni altalenanti, come se il cuore fosse su un'altalena continua. In questa fase, però, state ritrovando la vostra direzione e vi sentite più sicuri delle scelte sentimentali.

