Oroscopo di domani 29 marzo 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di domani, 29 marzo 2026, secondo la pubblicazione Barbanera, fornisce previsioni per tutti i segni zodiacali. La giornata è segnata da influenze planetarie che interessano diverse aree della vita quotidiana. L’articolo presenta dettagli specifici per ogni segno, tra cui l’Ariete, con indicazioni su aspetti lavorativi, sentimentali e di salute. L’aggiornamento è stato pubblicato il 28 marzo 2026.

A cura di Barbanera Aggiornato il 28 marzo 2026 Ariete. 213 – 204 La nostra ricchezza oggi sono i sentimenti forti e autentici. Spendiamo e spandiamo coccole e dichiarazioni, mentre con gli acquisti andiamoci piano. Allacciata a Venere, la Luna in Leone mette in circolo una corrente di entusiasmo e di progettualità. Toro. 214 – 205 Un pieno di ostacoli ci riservano oggi la Luna e Urano. Resistiamo alla tentazione di mandare all’aria i programmi e di chiuderci in casa con i nostri guai. Non facciamoci confondere da traguardi improbabili, se abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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