Operazione nostalgia delirio per Totti | Follia Mondiale senza Italia VIDEO

Più di diecimila persone hanno partecipato a un evento al Palazzo dello Sport dell’Eur dedicato a Totti, con molti fan che hanno espresso entusiasmo e nostalgia. Durante la manifestazione, sono stati proiettati video e foto celebrativi della carriera del calciatore, suscitando reazioni di grande entusiasmo tra i presenti. L’evento ha attirato un pubblico vasto, con momenti di forte partecipazione collettiva.

AGI - Più di diecimila persone hanno riempito il Palazzo dello Sport dell’Eur per “ Serie A - Operazione Nostalgia ”, il grande raduno indoor che ha riportato in campo campionissimi di ieri, protagonisti di una serata che ha mescolato spettacolo, ricordi di un calcio vero che forse oggi non c'è più e puro divertimento. La giornata era iniziata già al Fan Village allestito al Parco delle Cascate, preso d’assalto fin dalle prime ore della mattina da centinaia di tifosi. Code ordinate, sorrisi, cellulari pronti e maglie tese verso i propri idoli nella speranza di strappare un autografo. Un entusiasmo genuino, quasi febbrile, fatto di attese e piccoli momenti che per molti valgono quanto una partita. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Operazione nostalgia, delirio per Totti: "Follia Mondiale senza Italia" [VIDEO] Articoli correlati Totti torna in campo a Roma per Operazione NostalgiaCi sono date che nel calcio non restano semplicemente nel calendario, ma si trasformano in simboli. Aggiornamenti e notizie su Follia Mondiale Temi più discussi: Al Palasport delirio per Totti: 'Follia Mondiale senza Italia'; Operazione nostalgia delirio per Totti | Follia Mondiale senza Italia VIDEO; Operazione Nostalgia riuscita | gol e sorrisi tra grandi ex al Palaeur Totti il più acclamato. Operazione nostalgia, delirio per Totti: Follia mondiale senza Italia [VIDEO]AGI - Più di diecimila persone hanno riempito il Palazzo dello Sport dell’Eur per Serie A - Operazione Nostalgia, il grande raduno indoor che ha riportato in campo campionissimi di ieri, protagonist ... msn.com Operazione Nostalgia debutta indoor: il 28 marzo a Roma il primo evento al Palazzo dello SportSi è svolta a Roma la conferenza stampa di presentazione del primo raduno indoor di Operazione Nostalgia, in programma sabato 28 marzo 2026 al ... iltempo.it Qualcosa sta per prendere vita… In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, ne approfittiamo per darvi un piccolo assaggio di ciò che stiamo preparando. Dopo mesi di lavoro, risate, prove infinite (e qualche momento di sana follia ), siamo pronti a s - facebook.com facebook