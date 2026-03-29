Novo Nordisk riaccende i motori ad Anagni | investimento da un miliardo e ripartenza a maggio

Venerdì 27 marzo 2026 si è verificato un evento importante per il settore industriale della regione. La società ha annunciato un investimento di un miliardo di euro presso lo stabilimento di Anagni, con l’obiettivo di riattivare le produzioni a partire da maggio dello stesso anno. La notizia ha suscitato attenzione tra gli operatori locali e le autorità della zona.

La visita del vicepresidente Erik Lorin Rasmussen nello stabilimento ciociaro segna la fine dell'incertezza: salvi i livelli occupazionali Venerdì 27 marzo 2026 ha rappresentato una giornata cruciale per il futuro industriale del Basso Lazio. I vertici di Novo Nordisk, guidati dal vicepresidente Erik Lorin Rasmussen, hanno varcato i cancelli dello stabilimento ex Catalent di Anagni per comunicare direttamente alla direzione del sito una decisione attesa da mesi: a partire da maggio la produzione ripartirà a pieno regime. Per comprendere la portata di questo annuncio, è necessario riavvolgere il nastro fino all'estate del 2025. In quel periodo, l'impianto di Anagni aveva subìto una brusca frenata, ritrovandosi a operare quasi esclusivamente come terzista per Bristol Myers Squibb. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Novo Nordisk riaccende i motori ad Anagni: investimento da un miliardo e ripartenza a maggio Articoli correlati Regione e Governo accelerano: avanti il progetto Novo Nordisk ad AnagniSi è conclusa ieri la Conferenza dei servizi istruttoria relativa all’investimento di Novo Nordisk sul sito produttivo di Anagni. Altri aggiornamenti su Novo Nordisk Discussioni sull' argomento Novo Nordisk riaccende i motori ad Anagni: investimento da un miliardo e ripartenza a maggio; Novo Nordisk riaccende i motori ad Anagni | investimento da un miliardo e ripartenza a maggio. Novo Nordisk. Da maggio si riparte: un miliardo allo stabilimento di AnagniUna stretta di mano, qualche ora di colloquio con la direzione e una notizia che ridà speranze a centinaia di famiglie: Novo Nordisk torna a scommettere su ... fedaiisf.it Novo Nordisk (i danesi di Ozempic) annuncia 9mila licenziamenti, tremano i lavoratori del sito di AnagniScoprendo la molecola che cura il diabete ma miracolosamente fa anche dimagrire, la danese Novo Nordisk due anni fa è diventata la prima società europea per valore di Borsa: un fenomeno che solo nella ... blitzquotidiano.it La pillola che cambia il mondo: Ozempic diventa un generico accessibile a miliardi di persone Il principio attivo di Ozempic, la semaglutide sviluppata da Novo Nordisk, sta perdendo la protezione brevettuale in diversi Paesi. I primi farmaci generici arriveranno - facebook.com facebook Alpecin roule derrière une échappée de 9 sur #MilanoSanremo : Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi (Bardiani) Lorenzo Milesi, Manlio Moro (Movistar) Andrea Peron, David Lozano (Novo Nordisk) Alexy Faure Prost (Picnic PostNL) Dario Igor Belletta, Mirco M x.com