Norvegia-Svizzera Amichevole 31-03-2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì si disputano numerose amichevoli internazionali, tra cui quella tra la nazionale norvegese e quella svizzera, prevista ad Oslo alle ore 18:00. La partita si svolge nello stesso giorno in cui si giocano anche i playoff per i mondiali. Le formazioni sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici relativi alla sfida.

Oltre ai playoff per i mondiali, martedì vanno in scena anche diverse amichevoli internazionali, tra cui quella tra Norvegia e Svizzera, in programma Oslo. Affrontano due formazioni che si sono già qualificate per la coppa del mondo e che si preparano per arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento. La Norvegia ha chiuso in vetta il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Norvegia-Svizzera (Amichevole, 31-03-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Spagna-Egitto (Amichevole, 31-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Seconda amichevole in pochi giorni per la RojaLa Spagna è in un momento davvero prospero: la squadra gioca in maniera splendida, è campione d’Europa in carica e il movimento calcistico continua a...