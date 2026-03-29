Non è l’assuefazione a renderci insensibili alla morte di gente innocente | è che non ne siamo mai stati toccati davvero

Qualche sera fa, durante un’intervista televisiva, un noto inviato di guerra ha affermato che la nostra insensibilità verso le morti di civili innocenti non deriva dall’assuefazione, ma dal fatto che non siamo mai stati realmente coinvolti emotivamente da queste vicende. La discussione ha attirato l’attenzione sui modi in cui i media trasmettono le notizie di conflitto e sulle reazioni del pubblico.

di Rosamaria Fumarola Qualche sera fa, durante un’intervista televisiva, un noto inviato di guerra, cercando di spiegare la ragione per la quale molti appaiono ormai insensibili al dolore e alla morte di tanti innocenti civili e non, causati dai conflitti, ha formulato l’ipotesi che ci sia una sorta di assuefazione nei confronti ad esempio dello sterminio dei gazawi da parte degli israeliani. Non riesco a comprendere come mai proprio un inviato di guerra abbia potuto fornire una di quelle spiegazioni che si possono ascoltare al bar, mentre si è in coda in attesa di un cappuccino, pronunciate da chi non conosce i fatti e che parla senza dare alcun peso a ciò che dice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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