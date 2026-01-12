Boss in incognito 2026 | la nuova edizione con Elettra Lamborghini su Rai 2

Boss in Incognito 2026 torna su Rai 2 con Elettra Lamborghini alla guida del programma. La nuova edizione propone un format in cui imprenditori e lavoratori si confrontano in modo diretto e reale. Scopri anticipazioni, location, numero di puntate e come seguire lo show in streaming. Un’occasione per conoscere da vicino il mondo del lavoro italiano attraverso storie autentiche e coinvolgenti, condotte con sobrietà e professionalità.

Torna Boss in incognito, il fortunato programma di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini, per un nuovo ciclo di quattro puntate in prima serata da lunedì 12 gennaio 2026. Sarà ancora lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie.

Fiasconaro apre le porte a "Boss in incognito": l'eccellenza siciliana protagonista su Rai 2

