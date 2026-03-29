musica italiana in lutto addio al grande cantante

La musica italiana perde una figura significativa con la scomparsa di un noto cantante e artista, avvenuta domenica 29 marzo nella sua casa di Roma. Aveva 73 anni. La sua morte è stata confermata da fonti ufficiali. La sua carriera si è sviluppata attraverso diverse attività nel settore culturale, rendendolo un punto di riferimento nel panorama musicale e artistico del paese.

È morto David Riondino, figura originale e poliedrica della cultura italiana, scomparso domenica 29 marzo all’età di 73 anni nella sua abitazione di Roma. L’attore, musicista e autore toscano combatteva da tempo contro una grave malattia, che negli ultimi anni ne aveva progressivamente limitato l’attività pubblica. Con lui se ne va una voce capace di attraversare generi diversi, dalla satira alla poesia, mantenendo sempre uno stile riconoscibile e profondamente legato alla tradizione orale. Nato a Firenze il 10 giugno 1952, Riondino aveva iniziato il suo percorso artistico negli anni Settanta, costruendo nel tempo una carriera articolata tra teatro, musica e televisione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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