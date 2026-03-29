MotoGP Bezzecchi vince ancora

Da agi.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Bezzecchi ha conquistato il suo quinto successo consecutivo in MotoGP, vincendo anche nel Gran Premio delle Americhe. La gara si è svolta su un circuito statunitense, e il pilota italiano ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti. La vittoria segna un risultato importante per il campionato, proseguendo la serie positiva dell’atleta in questa stagione.

AGI - Marco Bezzecchi vince il Gran Premio delle Americhe e infila la quinta vittoria consecutiva in MotoGP. Sul circuito di Austin, il pilota romagnolo dell'Aprilia torna così leader del campionato, distanziando di quattro punti il compagno di box, Jorge Martin, che ha chiuso la gara al secondo posto davanti a uno stoico Pedro Acosta (Ktm). Il primo degli esclusi dal podio è il poleman Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), che precede Marc Marquez (Ducati), al quinto posto. Nell'ordine, completano la top ten Enea Bastianini (Ktm Tech 3), Alex Marquez (Ducati Gresini), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Francesco Bagnaia (Ducati) e Luca Marini (Honda). 🔗 Leggi su Agi.it

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