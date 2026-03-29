Il presidente della commissione della Knesset ha dichiarato che è necessario garantire la libertà di culto ai cristiani. In un intervento, ha invitato il presidente e il direttore generale del ministero competente a intervenire per assicurare questo diritto. La dichiarazione è stata rilasciata a Tel Aviv il 29 marzo.

Tel Aviv, 29 mar. (Adnkronos) - "Invito il presidente e il direttore generale del ministero degli Esteri a intervenire immediatamente su questo incidente e a garantire la libertà di accesso e di culto per le Chiese cristiane di Gerusalemme durante il periodo pasquale, in conformità con le direttive del Comando del Fronte Interno, ma con la massima sensibilità e il massimo rispetto". Lo ha dichiarato il presidente della commissione per l'Immigrazione, l'Integrazione e gli Affari della diaspora della Knesset, il rabbino Gilad Kariv, dopo che è stato impedito al patriarca latino, Pierbattita Pizzaballa, e al custode di Terrasanta, Francesco Ielpo, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme?. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: presidente commissione Knesset, 'garantire libertà culto ai cristiani'

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