Il Milan sta intensificando le trattative per il rinnovo di contratto con Luka Modric, uno dei protagonisti della stagione attuale. Le discussioni tra le parti sembrano procedere in modo positivo, secondo quanto riferiscono fonti vicine al club. Il centrocampista croato, che ha contribuito con prestazioni significative, è al centro delle attenzioni dei rossoneri in vista di una possibile prosecuzione del rapporto.

Luka Modric è uno dei giocatori più importanti della stagione del Milan e non è un caso che ci sarebbe un pressing di tutto il club per convincere il croato a rimano in rossonero anche la prossima stagione. Lo riporta 'Il Corriere dello Sport'. L'opzione per il 2027 è già presente nel contratto, ma sarà Modric a decidere. Secondo il quotidiano ci sarebbero buone possibilità. LEGGI ANCHE: Milan, occhi anche in Germania: colpo di calciomercato a centrocampo? Nella lista rossonera.>>> Continuare un altro anno con il Milan sarebbe l'opzione più possibile in questo momento, ma non sarebbero da escludere un possibile ritiro o un ritorno in Croazia, con la maglia della Dinamo Zagabria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, pressing su Modric per il rinnovo: crescono le sensazioni positive. I dettagli

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