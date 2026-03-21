Modric e Tare cena di mercato? Milan in pressing sul Pallone d’Oro per il rinnovo | il punto

Luka Modric, centrocampista croato nato nel 1985, è arrivato al Milan a parametro zero durante l'ultimo calciomercato estivo e il suo contratto scadrà il 30 giugno. Tare, dirigente della società, ha avuto una cena con l'entourage del giocatore, mentre il club rossonero sta facendo pressing sul suo agente per discutere un possibile rinnovo del contratto.

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato il Milan, grazie al suo direttore sportivo Igli Tare, ha messo a segno un gran colpo: l'arrivo, a parametro zero, di Luka Modric, centrocampista croato classe 1985, dopo 13 stagioni di successi nelle fila del Real Madrid. Un innesto che sta facendo senza dubbio le fortune del Diavolo di Massimiliano Allegri in questa stagione. Modric ha firmato con il Milan un contratto annuale, con scadenza dunque 30 giugno 2026. Riservandosi, però, un'opzione unilaterale di rinnovo, alle medesime condizioni economiche, per un'ulteriore stagione - prolungando dunque la scadenza al 30 giugno 2027 - nel caso in cui volesse restare in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric e Tare, cena di mercato? Milan in pressing sul Pallone d’Oro per il rinnovo: il punto Articoli correlati Leggi anche: Milan-Modric: rinnovo o addio, il Pallone d’Oro decide il futuro Il 2025 di Modric: il Milan torna ad avere con sé un Pallone d’Oro. Ora nodo rinnovoLuka Modric, nonostante i 40 anni di età, è ancora un fuoriclasse: il rendimento del centrocampista croato nel Milan di Massimiliano Allegri in... Contenuti utili per approfondire Modric e Tare cena di mercato Milan in... Temi più discussi: Futuro Modric, Tare: C'è un'opzione, ma deve decidere lui con serenità. Una cosa è certa: Luka ama...; Milan | piani per il mercato estivo; Calciomercato Milan Tare a cena per Retegui | costo dell’operazione e stipendio per il bomber. Modric a cena con Tare, segnale importante per il futuro?Un’apericena nel cuore di Milano per sentire ancor più stretto il legame coi rossoneri? Come spiega questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, non è ... milannews.it Milan, Modric può rimanere un'altra stagione: incontro con Tare, sensazioni positiveLa storia d'amore tra Luka Modric e il Milan potrebbe continuare. Non è passato inosservato, infatti, l'incontro di giovedì sera. tuttomercatoweb.com Allegri incorona Modric alla vigilia del Torino: "Modello assoluto, il suo futuro dipende solo da lui". #Milan #Allegri #Modric #Gimenez #milannews24 facebook Cena Tare-Modric a Milano: sul tavolo anche il futuro del croato al #Milan #milanpress x.com