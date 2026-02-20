Milan-Parma orario e dove vederla in tv e streaming | Allegri ritrova Rabiot e Loftus-Cheek le formazioni ufficiali

Il Milan ha annunciato le formazioni ufficiali per la sfida contro il Parma, dopo il risultato deludente contro il Como. Allegri ha deciso di reintegrare Rabiot e Loftus-Cheek nella squadra, puntando sulla loro energia per migliorare la prestazione. La partita si svolgerà allo stadio di San Siro, con la diretta televisiva e in streaming garantite. I tifosi attendono di vedere come i nuovi assetti influiranno sul match.

Dopo il passo falso con il Como, il Milan è pronto a tornare in pista, per ricominciare la scalata verso il primo posto. I rossoneri sono scivolati a -10 dall'Inter e adesso, non possono più permettersi errori, se vogliono tenere vivo il sogno scudetto. In questa 26a giornata di Serie A, i ragazzi di Allegri hanno in programma la sfida a San Siro con il Parma. Il rientro di alcune pedine, tra cui Rabiot e Loftus-Cheek, potrebbero rivelarsi cruciali per la squadra, visto che, contro i lariani, hanno dato l'idea di avere poca intensità nel palleggio. Dall'altra parte, i crociati stanno vivendo un buon periodo, conquistando punto dopo punto, l'obiettivo salvezza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

